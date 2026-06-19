อ้าว! พบชื่อพี่สาวธนาธร ถือหุ้นร่วมบริษัทเดียวกับ สส.พรรคประชาชน ที่มีกระแสข่าวถูกโยงคดี Forex
จากกระแสข่าวการตรวจสอบเครือข่ายธุรกรรม Forex ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ล่าสุดมีการตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวเพิ่มเติม จนพบความเชื่อมโยงทางธุรกิจที่น่าสนใจ
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ลีโอวูด จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งคือ นางชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นพี่สาวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยถือหุ้นอยู่ประมาณ 0.78%
ขณะเดียวกัน ในบริษัทเดียวกันยังปรากฏชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณ 0.14% รวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุนอีกหลายราย
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้ เป็นเพียงความเชื่อมโยงในฐานะผู้ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเท่านั้น ยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุว่า นางชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ หรือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดี Forex แต่อย่างใด
ทั้งนี้ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากการตรวจสอบบุคคลบางรายที่ถูกกล่าวถึงในคดีดังกล่าว ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำหรับ นางชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทในภาคเอกชนมาอย่างยาวนาน และเป็นที่รู้จักในฐานะพี่สาวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงต้องรอข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อป้องกันการสรุปหรือเชื่อมโยงเกินกว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
News1 รายงาน