ไอซ์ฟาด รบ.เคลมโมเดล AI โดยไม่ได้รับอนุญาต!!
ประเด็นโครงการ TH-AI Passport ยังร้อนแรงต่อเนื่องในชั้นกรรมาธิการ หลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” สส.พรรคประชาชน ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการ โดยเฉพาะกรณีการนำรายชื่อและโลโก้ของบริษัทผู้พัฒนาโมเดล AI ระดับโลกไปแสดงในสไลด์นำเสนอ ทั้งที่บางบริษัทระบุว่าไม่เคยได้รับการติดต่อหรือให้ความยินยอมอย่างเป็นทางการ
ในการประชุมกรรมาธิการ มีตัวแทนบริษัทด้าน AI รายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับประเทศของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสไลด์ ชี้แจงว่า เพิ่งทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ และจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีผู้ใดติดต่อเพื่อขออนุญาตนำชื่อหรือโลโก้ไปใช้ในโครงการ พร้อมตั้งคำถามว่าการนำชื่อบริษัทไปแสดงต่อสาธารณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทยังระบุว่า โมเดล AI ที่ถูกนำไปอ้างอิงในสไลด์ ไม่ใช่โมเดลหลักหรือโมเดลระดับสูงสุดของบริษัท อีกทั้งในอดีตเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพื่อพิจารณา แต่สุดท้ายไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขบางประการในเอกสาร TOR
ด้านนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่า ใน TOR กำหนดเพียงว่าผู้รับจ้างต้องสามารถเชื่อมต่อโมเดล AI ได้อย่างน้อย 8 ค่าย ซึ่งเอกชนผู้ชนะการประมูลได้ยื่นหลักฐานตามเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน ส่วนรายชื่อบริษัทที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดนั้น เป็นข้อมูลที่เอกชนนำเสนอเพิ่มเติมเอง และตนเพิ่งเห็นพร้อมกับกรรมาธิการในวันนำเสนอ
เมื่อถูกถามถึงกรณีที่บางบริษัทอาจไม่ได้อนุญาตให้นำชื่อหรือโลโก้ไปใช้ ปลัดดีอีกล่าวว่า หากมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทเจ้าของสิทธิสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับเอกชนผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง พร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน ไม่ใช่การกระทำของหน่วยงานรัฐ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตั้งคำถามมองว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนโมเดล AI ที่นำมาอ้างอิง แต่อยู่ที่ความถูกต้องของกระบวนการและความชอบธรรมในการนำชื่อบริษัทต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเสนอผลงาน หากไม่มีการขออนุญาตหรือทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ก็อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันโครงการของรัฐ
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่กรรมาธิการเตรียมติดตามต่อ ว่าการจัดทำและพิจารณาโครงการ TH-AI Passport เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการแข่งขันที่เป็นธรรมจริงหรือไม่
News1 รายงาน