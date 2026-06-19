ปลัดดีอีเหมือนจะแถ? อ้างไม่ได้ล็อกสเปก กรรมาธิการกางหลักเกณฑ์ถึงกับเงิบ
การประชุมคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย เพื่อพิจารณาโครงการ TH-AI Passport กลายเป็นประเด็นร้อน หลังนายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พยายามชี้แจงกรณี “จอดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อ” ที่ถูกระบุอยู่ในเอกสาร TOR โดยยืนยันหลายครั้งว่าไม่ใช่การล็อกสเปก และไม่ได้เป็นคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
ปลัดดีอีอธิบายต่อกรรมาธิการว่า รายละเอียดดังกล่าวเป็นเพียง “ข้อเสนอ” ที่ผู้ยื่นประมูลสามารถนำเสนอแนวทางดำเนินงานเพิ่มเติมเข้ามาแข่งขันกันได้ ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับสำหรับผู้เข้าร่วมประมูล และบริษัทที่ไม่มีเครือข่ายจอดิจิทัลก็ยังสามารถยื่นข้อเสนอได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวถูกกรรมาธิการโต้แย้งทันที เมื่อมีการเปิดเอกสาร TOR และชี้ให้เห็นว่า รายละเอียดเรื่องจอดิจิทัลไม่ได้อยู่ในหมวดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่กลับปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อ “ขอบเขตการดำเนินงาน” ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุหน้าที่ที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบตามสัญญา
นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ หรือ “ปาล์ม” อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งคำถามกลางที่ประชุมว่า หากรายการดังกล่าวอยู่ในขอบเขตงานอย่างเป็นทางการ แล้วหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้จริง จะตรวจรับงานผ่านได้อย่างไร เพราะตามหลักการแล้ว สิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานย่อมเป็นสิ่งที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ครบถ้วน
กรรมาธิการบางส่วนยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากมีบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพพัฒนาระบบ AI ได้ดี แต่ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามที่ปรากฏใน TOR ก็อาจทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประมูล และนำไปสู่ข้อครหาเรื่องการกำหนดเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อการแข่งขันเสรี
ระหว่างการประชุม มีการขอให้เจ้าหน้าที่เปิดเอกสารฉบับดังกล่าวขึ้นแสดงบนจอในห้องประชุม พร้อมอ่านข้อความในหัวข้อ “ขอบเขตการดำเนินงาน” ต่อหน้าที่ประชุม ทำให้เกิดการถกเถียงถึงสถานะที่แท้จริงของรายละเอียดดังกล่าว ว่าเป็นเพียงแนวทางเสนอเพิ่มเติม หรือเป็นภารกิจที่ต้องส่งมอบจริงตามสัญญา
ประเด็นนี้ทำให้การชี้แจงของฝ่ายกระทรวงดีอีถูกตั้งคำถามอย่างหนัก เพราะแม้จะยืนยันว่าไม่ได้ล็อกสเปก แต่กรรมาธิการยังมองว่าคำอธิบายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร TOR เอง จนกลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาในการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ครั้งนี้
News1 รายงาน