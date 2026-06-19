“อนุทิน” ตอบแรง! โลกคือละคร ฉากสุดท้ายตายทุกตัวละคร ปัดปมโยกย้ายภูเก็ตเป็นเกมการเมือง
กระแสวิพากษ์วิจารณ์การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยยังคงร้อนแรง โดยเฉพาะกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ถูกจับตามองอย่างหนักจากทั้งฝ่ายการเมืองและประชาชนในพื้นที่
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ถึงข้อวิจารณ์จากฝ่ายค้านที่มองว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นเพียง “ละครฉากหนึ่ง” เพื่อจัดวางบุคคลในเครือข่ายทางการเมือง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ย้อนถามกลับว่า “ละครฉากหนึ่ง?” ก่อนตอบด้วยถ้อยคำที่กลายเป็นประเด็นทันทีว่า “โลกคือละคร ฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร”
คำตอบดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย พร้อมสะท้อนมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในระบบราชการเป็นเรื่องปกติของการบริหารงาน
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการวางระบบป้องกันน้ำท่วม และไม่ควรถูกย้ายในช่วงใกล้ฤดูมรสุม โดยยืนยันว่า การบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถยึดติดกับตัวบุคคลได้
“คนมาแล้วก็ไป สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์” นายกรัฐมนตรีกล่าว พร้อมระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายผ่านกระบวนการพิจารณาตามลำดับขั้น และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่จะจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ
สำหรับกรณีของ นายธีระพงศ์ ช่วยชู อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ถูกย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดบ้านเกิด จนเกิดเสียงวิจารณ์ว่าคล้ายเป็นการ “อวยยศ” มากกว่าการลงโทษนั้น นายกรัฐมนตรีตอบสั้น ๆ ว่า “ไปถามดูว่าอวยหรือเปล่า” ก่อนย้ำว่า “ไม่มี นึกภาพออกไหมครับ”
ทั้งนี้ การโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยช่วงที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ฝ่ายค้านและภาคประชาชนบางส่วนติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การท่องเที่ยว และอิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่า ทุกการแต่งตั้งและโยกย้ายเป็นไปตามหลักการบริหารราชการปกติ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ได้มีเจตนาแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์ทางการเมืองตามที่ถูกกล่าวหา
News1 รายงาน