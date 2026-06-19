ปลัดดีอี จี้ถามฝ่ายค้าน จะยกเลิก AI ลูกเทพ ด้วยเหตุผลใด โปร่งใส ทำตามระเบียบ ยกเลิกเอกชนฟ้องนะ
บรรยากาศการประชุมกรรมาธิการติดตามงบประมาณและตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นไปอย่างดุเดือด หลังฝ่ายค้านเปิดประเด็นตั้งข้อสังเกตเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส และกระบวนการดำเนินโครงการ จนกลายเป็นการโต้ตอบกันอย่างเข้มข้นระหว่างฝ่ายตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ชี้แจงต่อกรรมาธิการว่า โครงการ TH-AI Passport ไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นอย่างเร่งรีบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศที่มีการศึกษาและวางกรอบดำเนินงานต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีเป้าหมายยกระดับทักษะ AI ให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีได้ในวงกว้าง
ระหว่างการอภิปราย ฝ่ายค้านมีการเสนอให้ทบทวนหรือพิจารณายกเลิกโครงการ หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ ทำให้ปลัดดีอีตั้งคำถามกลับว่า หากทุกขั้นตอนยังเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบราชการ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง แล้วจะให้ยกเลิกโครงการด้วยเหตุผลใด
ปลัดดีอี ระบุว่า ข้าราชการมีหน้าที่ดำเนินงานตามกฎหมายและมติที่ได้รับอนุมัติ หากยกเลิกโครงการโดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับ อาจทำให้ภาครัฐเผชิญความเสี่ยงจากการถูกเอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เนื่องจากมีคู่สัญญาและกระบวนการที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามขั้นตอน
พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่า ทุกขั้นตอนของโครงการสามารถตรวจสอบได้ และหากมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต การล็อกสเปก หรือการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใด ก็พร้อมให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบอย่างเต็มที่ แต่การกล่าวหาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เหตุเพียงพอที่จะยกเลิกโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
การชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่ตั้งคำถามต่อความจำเป็นของโครงการ จนบางฝ่ายเรียก TH-AI Passport ว่า “AI ลูกเทพ” ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนมองว่าเป็นโครงการสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
ทั้งนี้ ประเด็น TH-AI Passport ยังอยู่ในความสนใจของสังคม และคาดว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่อไปในระยะข้างหน้า
News1 รายงาน