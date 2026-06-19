อนุทิน พบฮุน มาเนต นอกรอบที่รัสเซีย ชื่นมื่น สร้างสรรค์ บรรยากาศดี เสริมสัมพันธ์เพื่อนบ้านกัน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นอกรอบการประชุมระดับผู้นำที่สหพันธรัฐรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงท่าทีเป็นมิตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสร้างสรรค์
แหล่งข่าวระบุว่า การพบปะครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียน
นายอนุทิน ยืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชา บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมย้ำว่าผลประโยชน์ของประเทศไทย อธิปไตยของชาติ และความมั่นคงของประชาชนไทย จะยังคงได้รับการดูแลและปกป้องอย่างเต็มที่
ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็แสดงความพร้อมในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ และสนับสนุนการใช้กลไกการเจรจาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของหลายฝ่ายต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดน การค้าข้ามแดน และความร่วมมือด้านแรงงาน ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ
นักวิเคราะห์มองว่า การที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้พบปะและพูดคุยกันโดยตรงในเวทีระหว่างประเทศ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยรักษาช่องทางการสื่อสารระดับผู้นำ และอาจส่งผลดีต่อบรรยากาศความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในระยะต่อไป
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยืนยันว่า จะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงของประเทศอย่างสมดุล
News1 รายงาน