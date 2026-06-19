อ.ช้าง สวนกระแสปมวินห้วยขวาง ลั่นถ้าคนที่โดนวันนั้นคือพ่อแม่ของคุณ...จะสะใจแบบนี้มั๊ย
พ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล หรือ "อาจารย์ช้าง" ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกระแสในสังคมออนไลน์ที่มีการยกย่องผู้ก่อเหตุในคดีวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง จนเกิดเสียงชื่นชมและมองว่าเป็น "ฮีโร่" ของสังคม
โดย พ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่แสดงความสะใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่า หากวันหนึ่งคนที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุลักษณะเดียวกันเป็นพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือคนรักของตนเอง จะยังรู้สึกสะใจและสนับสนุนการใช้ความรุนแรงเช่นเดิมหรือไม่
อาจารย์ช้างระบุว่า แม้จะเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่มองเห็นปัญหาความไม่เป็นธรรม หรือรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างล่าช้า แต่การปล่อยให้อารมณ์ความสะใจอยู่เหนือหลักกฎหมาย อาจนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายต่อสังคมในระยะยาว
เจ้าตัวย้ำว่า การตัดสินว่าการกระทำใดเป็นการป้องกันตัว หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาลที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐาน ไม่ใช่ตัดสินจากกระแสความรู้สึกของสังคมเพียงอย่างเดียว
พ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ยังมองว่า ปรากฏการณ์การเชียร์หรือยกย่องผู้ใช้ความรุนแรงก่อนที่คดีจะสิ้นสุด อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่อาจมองว่าการใช้อาวุธหรือการใช้กำลังแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้ หากผลลัพธ์เป็นไปตามความรู้สึกของคนส่วนใหญ่
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์อีกครั้ง โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการยึดหลักกฎหมายเหนืออารมณ์ และอีกส่วนที่มองว่าความไม่พอใจต่อปัญหาที่สะสมมานานในสังคม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงความรู้สึกสะใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
News1 รายงาน