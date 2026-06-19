เสียววาบ! ปลัดพลังงานเผย เตรียมเปิดประมูลสัมปทานพลังงานฝั่งอันดามัน
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยระหว่างการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่า กระทรวงพลังงานกำลังเตรียมเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ฝั่งอันดามัน ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร โดยเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีศักยภาพด้านทรัพยากรพลังงาน และอาจกลายเป็นแหล่งปิโตรเลียมสำคัญของประเทศในอนาคต
ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่า การเปิดสัมปทานครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอข้อมูลทางธรณีวิทยาและศักยภาพของพื้นที่ต่อบริษัทพลังงานระดับโลก เพื่อดึงดูดให้เข้ามาร่วมลงทุนและยื่นข้อเสนอพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศไทย
นอกจากเรื่องปิโตรเลียมแล้ว กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าแผนเปิดเสรีตลาดไฟฟ้า รวมถึงแนวทาง Direct PPA หรือการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับต้นทุนและความมั่นคงทางพลังงาน
เมื่อถูกถามถึงกระแสตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติที่รัฐบาลได้เดินสายเชิญชวนลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ยอมรับว่า ภาคพลังงานของไทยได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง ทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา ต่างแสดงความสนใจติดตามโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทจากฝรั่งเศส อิตาลี และสหรัฐฯ ที่มองเห็นโอกาสจากศักยภาพของพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ดร.ประเสริฐ อธิบายเพิ่มเติมว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจ คือการค้นพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยาใกล้เคียงกับพื้นที่บางส่วนของฝั่งอันดามัน จึงทำให้หลายบริษัทประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงพลังงาน ย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ใหม่สำหรับการสำรวจ เพราะประเทศไทยเคยเปิดให้มีการสำรวจมาแล้วในอดีต แต่ในเวลานั้นข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทำให้โครงการไม่เดินหน้าต่อ
ทั้งนี้ การประกาศเตรียมเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมฝั่งอันดามัน ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทั้งความมั่นคงทางพลังงาน การลงทุนจากต่างประเทศ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สังคมจับตาในระยะต่อไป
News1 รายงาน