รองซีฟู้ดมาแล้ว ลั่น เซ็งขบวนการจับแพะชนแกะโยงมั่ว
นายธีระพงศ์ ช่วยชู อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก หลังตกเป็นเป้าถูกเชื่อมโยงผ่านภาพถ่ายและข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลทางการเมืองและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา
อดีตรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยอมรับว่า รู้สึกไม่สบายใจกับการนำภาพถ่ายจากคนละช่วงเวลา คนละสถานการณ์ และคนละภารกิจ มาผูกโยงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นข้อกล่าวหาหรือสร้างความเข้าใจผิดในสังคม โดยมองว่าเป็นลักษณะของการ "จับแพะชนแกะ" มากกว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
นายธีระพงศ์ อธิบายว่า หนึ่งในภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เป็นภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในสมัยดำรงตำแหน่งนายอำเภอกะทู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ลงพื้นที่และรายงานข้อมูลต่อคณะผู้บริหารระดับประเทศที่เดินทางมาติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ส่วนอีกภาพหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาเชื่อมโยงนั้น เป็นกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานและอุตสาหกรรมการเดินเรือ โดยตนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาแรงงาน ซึ่งเป็นภารกิจราชการตามปกติ
นายธีระพงศ์ ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือผู้บริหารในแต่ละยุคสมัย ซึ่งถือเป็นภารกิจปกติของข้าราชการประจำ
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังย้ำว่า การปรากฏตัวร่วมกับบุคคลสำคัญหรือผู้มีบทบาททางการเมืองในงานราชการ ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าตัวยืนยันว่า ทุกภารกิจที่ถูกกล่าวถึงสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสังคมหากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมขอให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ และแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับการตีความจากภาพถ่ายหรือข้อมูลที่ถูกนำเสนอเพียงบางส่วน
ทั้งนี้ การออกมาชี้แจงของนายธีระพงศ์ มีขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องในโลกออนไลน์ ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่า จะมีการนำข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมออกมาชี้แจงหรือโต้แย้งในประเด็นดังกล่าวอีกหรือไม่
News1 รายงาน