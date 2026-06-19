ชาดา ออกอาการน้อยใจ ไอซ์และพรรค ปชน. อ้างด้อยค่าโครงการของรัฐบาล
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมาธิการที่พิจารณาโครงการ TH-AI Passport มีช่วงหนึ่งที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ เมื่อ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย แสดงความเห็นต่อการตรวจสอบโครงการของฝ่ายค้าน โดยระบุว่ารู้สึกเหมือนมีความพยายามด้อยค่าโครงการของรัฐบาล มากกว่าการตรวจสอบตามปกติ
นายชาดากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ตนเองไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ และยอมรับว่าไม่เข้าใจรายละเอียดของโครงการ TH-AI Passport มากนัก รวมถึงยังไม่ทราบถึงประโยชน์ในเชิงลึกของโครงการดังกล่าว แต่สิ่งที่ตนรับรู้จากบรรยากาศการอภิปราย คือการตั้งคำถามที่อาจทำให้ประชาชนมองโครงการของรัฐบาลในแง่ลบ
สส.พรรคภูมิใจไทย ยังเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับประเด็นทางการเมืองอื่นที่ถูกพูดถึงในสังคมอย่างกว้างขวาง แต่ประชาชนจำนวนมากอาจยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริง โดยมองว่าหลายครั้งการถกเถียงทางการเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยกระแส มากกว่าข้อเท็จจริงเชิงรายละเอียด
อย่างไรก็ตาม นายชาดายืนยันว่า หากฝ่ายค้านหรือกรรมาธิการพบข้อมูลการทุจริตจริง ไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามล่วงหน้าหรือเปิดช่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง แต่ควรรวบรวมหลักฐานและยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยตรง
"ถ้ามีหลักฐานว่าผิด ก็ยื่น ป.ป.ช. ได้เลย ผมเอาด้วย" นายชาดากล่าว พร้อมระบุว่า หากพบการทุจริตจริง ตนไม่เห็นด้วยกับการปกป้องผู้กระทำผิด และพร้อมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ นายชาดายังกล่าวถึงข้อสงสัยที่ฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขทางเทคนิคบางประการ โดยมองว่าหากมีข้อมูลชัดเจนว่าเข้าข่ายล็อกสเปกหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง ก็ควรส่งให้หน่วยงานตรวจสอบดำเนินการทันที
แม้ช่วงหนึ่งของการอภิปรายจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานภาครัฐด้านดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีของประเทศ แต่สาระสำคัญของคำพูดนายชาดา คือการเรียกร้องให้แยกแยะระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการสร้างความเสียหายทางการเมือง พร้อมย้ำว่าการกล่าวหาควรอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานมากกว่าความสงสัย
ทั้งนี้ คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการตอบโต้การทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคประชาชน ที่เดินหน้าตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเด็นความคุ้มค่า ความโปร่งใส และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ยังคงเป็นเรื่องที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
News1 รายงาน