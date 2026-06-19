รบ.ไทย "อายลาวมั๊ย" รสนาฟาด เค้าไม่มีโรงกลั่น แต่น้ำมันถูกกว่าไทย
ประเด็นราคาน้ำมันในประเทศไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และกรรมการนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค ออกมาตั้งคำถามต่อรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา ภายหลัง สปป.ลาว ประกาศลดราคาน้ำมันลง จนทำให้ราคาขายปลีกต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งที่ลาวไม่มีโรงกลั่นน้ำมันเป็นของตัวเอง และต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ รวมถึงจากประเทศไทย
รสนาระบุว่า ข้อมูลล่าสุดพบว่า ราคาน้ำมันดีเซลในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในระดับต่ำกว่าดีเซลของไทยเกือบ 2 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันเบนซิน 95 มีราคาถูกกว่าของไทยมากกว่า 5 บาทต่อลิตร สร้างคำถามสำคัญว่าทำไมประเทศที่ไม่มีโรงกลั่นน้ำมัน กลับสามารถจำหน่ายน้ำมันให้ประชาชนได้ในราคาที่ต่ำกว่าประเทศผู้ผลิตและส่งออกอย่างไทย
อดีต สว.ผู้นี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่ง มีกำลังการผลิตรวมจำนวนมาก และส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปี แต่ประชาชนไทยกลับต้องแบกรับราคาน้ำมันที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรตอบคำถามสังคมให้ได้
นอกจากนี้ รสนายังเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหน้าโรงกลั่น การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากน้ำมัน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาขายปลีกหน้าปั๊ม
พร้อมกันนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์การปรับราคาน้ำมันในประเทศว่า ในช่วงที่ราคาตลาดโลกปรับตัวขึ้น ราคาขายปลีกในไทยมักปรับขึ้นอย่างรวดเร็วหลายครั้งติดต่อกัน แต่เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง กลับใช้เวลานานกว่าที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลดราคา จนเกิดเสียงวิจารณ์จากสังคมอย่างต่อเนื่อง
รสนาเสนอว่า หากรัฐบาลต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างจริงจัง ควรพิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ทบทวนการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกำกับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อให้ราคาน้ำมันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ทั้งนี้ ประเด็นเปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ได้กลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ โดยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามไปในทิศทางเดียวกันว่า เหตุใดประเทศที่มีโรงกลั่นน้ำมันและศักยภาพด้านพลังงานสูงอย่างไทย จึงยังไม่สามารถทำให้ราคาน้ำมันภายในประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน
News1 รายงาน