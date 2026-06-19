สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ จี้ดีเอสไอ เร่งเปิดหน้าไอ้โม่งน้ำมัน
ตัวแทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีน้ำมันหายและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับขบวนการกักตุนน้ำมัน หลังเวลาผ่านมากว่า 3 เดือนนับตั้งแต่มีการร้องเรียนและเปิดประเด็นตรวจสอบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจน
การเข้าพบครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขอรับทราบความคืบหน้าของการสืบสวน รวมถึงแนวทางการดำเนินคดีกับผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสูญหายของน้ำมันในระบบ ซึ่งสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ มองว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนผู้ใช้น้ำมันทั่วประเทศ
ตัวแทนสหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สังคมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางน้ำมันในหลายพื้นที่ ทั้งการขนส่งทางทะเล การกระจายจากคลังน้ำมัน รวมถึงการขนส่งทางรถบรรทุก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏคำตอบที่ชัดเจนว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากมีน้ำมันสูญหายจากระบบในปริมาณมาก ย่อมไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหรือกลุ่มบุคคลมากกว่าหนึ่งฝ่าย จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลการสืบสวน และนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
นอกจากการติดตามคดีดังกล่าวแล้ว สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ยังสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาพลังงาน โดยชี้ว่าช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดภูมิภาคก็ลดลงเช่นกัน แต่ราคาขายปลีกภายในประเทศยังปรับตัวลดลงไม่มากเท่าที่ประชาชนคาดหวัง
สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ เห็นว่า ความโปร่งใสในระบบพลังงานและการตรวจสอบปัญหาน้ำมันหาย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และลดข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่ส่งผลต่อค่าครองชีพและต้นทุนการขนส่งของประเทศ
ทั้งนี้ คดีน้ำมันหายยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก และอาจเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือเครือข่ายผลประโยชน์ในธุรกิจพลังงาน ซึ่งหลายฝ่ายยังคงจับตาว่า ดีเอสไอจะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยและเปิดเผยตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เมื่อใด
News1 รายงาน