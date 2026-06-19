เปิดไซต์หรูเชิงทะเล! พบชาวจีนคุมงาน เร่งแกะรอยนอมินีต่างชาติ
ประเด็นการเข้ามาของทุนต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนธิกำลังเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างระดับหรูในพื้นที่เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างชาติและการดำเนินธุรกิจที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบชาวจีนจำนวน 16 ราย ภายในพื้นที่โครงการ โดยมีรายงานว่าบางส่วนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและบริหารจัดการงานก่อสร้าง ขณะเดียวกันยังพบแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 62 ราย ซึ่งถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารประจำตัว ใบอนุญาตทำงาน และสถานะการพำนักในราชอาณาจักร
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความสอดคล้องของประเภทวีซ่ากับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในโครงการดังกล่าว
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ขยายผลไปยังโครงสร้างการถือหุ้นและแหล่งที่มาของเงินลงทุน เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทน หรือเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีต่างชาติหรือไม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสนใจให้กับสังคมในวงกว้าง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ที่มีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการขยายผลของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีการสรุปผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ และทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ Phuket Times
News1 รายงาน