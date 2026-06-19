พวกเดียวกันก็ไม่สน! พิพัฒน์ฟาด รมต.อุตฯ ปมแตะแลนด์บริดจ์
ความเห็นต่างภายในรัฐบาลต่อโครงการแลนด์บริดจ์ เริ่มปรากฏชัดมากขึ้น เมื่อล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการแลนด์บริดจ์ พร้อมตั้งคำถามว่าหากมีการลงทุนเกิดขึ้น ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไร
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพิพัฒน์ถึงข้อกังวลดังกล่าว รวมถึงประเด็นที่หลายฝ่ายอยากเห็นคำอธิบายจากรัฐบาลเกี่ยวกับความคุ้มค่าของโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกผลักดันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์เลือกที่จะไม่ตอบโต้รายละเอียดของความเห็นดังกล่าว โดยระบุว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ควรพูดคุยกันภายในคณะรัฐมนตรีมากกว่าการแสดงความเห็นผ่านสื่อ เพราะอาจถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งภายในรัฐบาล
"เราอยู่ใน ครม. เดียวกัน ผมจะไม่อธิบาย เพราะถ้าอธิบายไปก็คือความขัดแย้ง เพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่จะไปคุยกันเองภายในดีกว่า" นายพิพัฒน์กล่าว
แต่ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ นายพิพัฒน์ได้กล่าวถึงนายวราวุธในลักษณะที่ถูกจับตามองทางการเมือง โดยระบุว่า นายวราวุธอาจยังมีมุมมองจากสมัยที่เคยกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
"เขาก็ตั้งธงในฐานะที่เขาเคยดูแลกระทรวงทรัพย์ฯ เขาลืมไปว่าตอนนี้เขาอยู่อุตสาหกรรม"
คำพูดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการตอบกลับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา แม้นายพิพัฒน์จะยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งก็ตาม
เมื่อถูกถามต่อว่า หากมีกลุ่มประชาชนออกมาเคลื่อนไหวหรือรวมตัวติดตามการลงพื้นที่ของรัฐบาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนหรือไม่ นายพิพัฒน์ตอบสั้น ๆ ว่า "ก็ยินดีครับ"
ทั้งนี้ โครงการแลนด์บริดจ์ยังคงเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดัน โดยมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ยังเผชิญคำถามจากหลายภาคส่วน ทั้งเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อชุมชน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน