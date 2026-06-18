เปิดคำชี้แจง 'ซิน เคอ หยวน'
เคลียร์ปมมาตรฐานโรงงาน
มั่นใจทุกอย่างโปร่งใส
การกลับมาเปิดดำเนินการของ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอีกครั้ง หลังตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเด็นคุณภาพเหล็ก มาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ามกลางคำถามจากสาธารณชนเกี่ยวกับความพร้อมในการกลับมาเดินเครื่องจักรและผลิตเหล็กอีกครั้ง ล่าสุดบริษัทได้จัดทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีสาระสำคัญใน 3 เรื่อง ดังนี้
1.การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กและผลการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภายหลังเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี 2568 บริษัทฯ ได้ถูกกล่าวให้ร้ายโจมตีบริษัท ฯ บริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน และประชาชนโดยรวม ทั้งที่ข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ต่อมาภายหลังปรากฏว่าผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรณีตึกสำนักงานสตง.อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่ม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว มีข้อสรุปว่ามีความบกพร่องในเรื่องการออกแบบ วิธีการก่อสร้าง โดยเฉพาะเทคนิคการก่อสร้าง ผนังช่องลิฟต์ บันได ซึ่งทางเทคนิคเรียกว่าผนังรับแรงเฉือน เป็นสิ่งที่เกิดปัญหา ส่วนเรื่องวัสดุ เหล็กเป็นปกติได้มาตรฐานการใช้งานทั่วไป
อย่างไรก็ตามทางบริษัท ฯ ก็มีความยินดีที่จะพัฒนาและยกระดับด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงสาเหตุ ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาการผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานต่อไป
2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการกากอุตสาหกรรม และการปฏิบัติตามมาตรการ EIA และการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการผลิตเหล็กเส้นเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ ปล่องระบายอากาศ DC-1 และ DC-2 เป็นประจำทุก 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2563-2567 ซึ่งรายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.9 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนกรณีเมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการทดลองเดินเครื่องจักรที่ใช้ประกอบในการประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 5 วัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เหล็กเส้น) และเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศที่ปล่องระบายมลพิษไปทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ผลการตรวจวัดดังกล่าวนั้นพบว่าได้ค่าฝุ่นละอองในปล่องระบาย 57 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน นั้น ทางบริษัท ฯ ได้มีหนังสือชี้แจงถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเหตุที่ค่าฝุ่นละอองในปล่องอากาศที่เกินมาตรฐานนั้น สาเหตุเป็นเพราะว่าทางบริษัท ฯ นั้น ได้รับคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ทำให้มีฝุ่นละอองเกาะติดบริเวณปล่องหนามาก
3 ความพร้อมและมาตรการภายหลังการแก้ไขปรับปรุง บริษัทฯ ได้กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายสำคัญสูงสุดขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับผู้บริหาร ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีทุก Heat สอบเทียบ ตรวจติดตามรายเดือน เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก และพัฒนามาตรฐาน ISO 9001 โดยดำเนินมาตรการครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลภายใน มีระบบบันทึกข้อมูลการผลิต การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ
ที่สุดแล้ว การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการครั้งนี้ถือเป็นความพยายามของบริษัทในการอธิบายข้อเท็จจริงและยืนยันถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังเผชิญข้อครหาและแรงกดดันจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวจะเพียงพอต่อการคลายข้อกังขาหรือไม่ คงต้องรอการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ว่าจะมีข้อสรุปและดำเนินการในทางกฎหมายต่อกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไรต่อไป