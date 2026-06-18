รองจเรตำรวจแห่งชาติตรวจ สภ.ป่าตอง และสุ่มตรวจ สภ.กมลา จ.ภูเก็ต กำชับขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ นอมินี ยาเสพติด และจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ
วันนี้ (18 มิถุนายน 2569) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.จารุต ศรุตยาพร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผู้กำกับการ สภ.ป่าตอง นำข้าราชการตำรวจ สภ.ป่าตอง ให้การต้อนรับ สาธิตการฝึก และรับมอบนโยบาย ณ สภ.ป่าตอง
จากนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ได้สุ่มตรวจ สภ.กมลา โดยพบ พ.ต.อ.อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล ผู้กำกับการ สภ.กมลา และข้าราชการตำรวจที่เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย
ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยม สภ.ป่าตอง และ สภ.กมลา พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 3 ระยะ ในการป้องกันปราบปรามต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทย ย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวทุกคน แต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใช้ไทยในการกระทำผิดทุกรูปแบบ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ กล่าวว่า
พื้นที่ ต.ป่าตอง และ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 และเป็นหมุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์อาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ ชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติการเชิงรุกปราบปรามอย่างจริงจัง ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในลักษณะนอมินี อาชญากรรมข้ามชาติ การพนันออนไลน์ ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตลอดจนการใช้พื้นที่เป็นแหล่งกบดานของอาชญากรข้ามชาติ ข้าราชการตำรวจ สภ.ป่าตอง จึงต้องมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ หากสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับสากล
รองจเรตำรวจแห่งชาติได้กำชับการปฏิบัติในการจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ ดำเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะทุกประเภทตามที่มีการร้องเรียน โดยเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ห้ามมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ ได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งในทางพฤตินัยและนิตินัย โดยให้ใช้อำนาจทางปกครองอย่างเด็ดขาดหากพบว่ามีการกระทำความผิดอาญาหรือวินัยร้ายแรง มุ่งเน้นการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีวินัย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว