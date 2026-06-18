อดีตผู้สมัคร สส.ดินแดง ปมวินห้วยขวาง ลั่น ตชด.วิ่งหนีได้ แต่ยิง ชี้ไม่ใช่ป้องกันตัว
ประเด็นเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวาง ยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "แม็ค" ชณทัต ปัทะมะภูวดล อดีตผู้สมัคร สส.เขตดินแดง ได้พาครอบครัวของผู้สูญเสียเข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเป็นธรรมและให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ชณทัต ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้ายื่นหนังสือว่า จากข้อมูลและบริบทของพื้นที่เกิดเหตุที่ตนได้รับทราบ พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีผู้คนอยู่จำนวนมาก และยังมีช่องทางที่สามารถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้ จึงตั้งข้อสังเกตว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายการป้องกันตัวตามกฎหมายจริงหรือไม่
อดีตผู้สมัคร สส.ดินแดง ระบุว่า หลักการป้องกันตัวตามกฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อม ความจำเป็นเร่งด่วน และระดับของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยหากยังมีทางเลือกอื่นที่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุร้ายได้ ก็อาจเป็นประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย
"พื้นที่โล่งแจ้ง คนอยู่เต็มไปหมด ยังสามารถอ้างการป้องกันตัวได้อยู่หรือไม่ ถ้ายังมีช่องทางหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ได้" ชณทัต กล่าว
พร้อมกันนี้ยังระบุว่า สิ่งที่สังคมกำลังถกเถียงกันอยู่ไม่ใช่เพียงเรื่องถูกหรือผิดเท่านั้น แต่คือคำถามสำคัญเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่าง "การป้องกันตัว" กับ "การกระทำเกินกว่าเหตุ" ซึ่งในสถานการณ์จริงอาจเป็นเส้นที่บางมาก และต้องอาศัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
ทั้งนี้ ชณทัต ย้ำว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและการชี้ขาดทางกฎหมายยังคงเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล แต่เห็นว่าคดีที่สังคมให้ความสนใจเช่นนี้ ควรได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
News1 รายงาน