จับตารัฐบาล! อนุทิน–สีหศักดิ์ ดึงผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมวง UNCLOS ปมอ้างพื้นที่ทับซ้อนของเขมร
ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในอ่าวไทยกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า ประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลจากต่างประเทศเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือ UNCLOS ซึ่งเป็นกระบวนการที่กัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มขึ้น
รายงานระบุว่า ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนีและแอฟริกาใต้ เพื่อเข้าร่วมคณะผู้ประนอมในกระบวนการดังกล่าว หลังจากกัมพูชาเดินหน้ากลไกระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่มีความยืดเยื้อมายาวนาน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไทยประกาศยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2544 หรือ MOU 2544 ซึ่งเคยถูกใช้เป็นกรอบการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในอ่าวไทย โดยพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร และถูกประเมินว่ามีทรัพยากรพลังงานมูลค่ามหาศาล ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน
แม้ฝ่ายกัมพูชาจะออกมาแสดงความยินดีที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการประนอมข้อพิพาท แต่ในประเทศไทยก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตถึงทิศทางการดำเนินการของรัฐบาล ว่าการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS ครั้งนี้ จะเป็นเพียงการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ หรือเป็นสัญญาณว่าข้อพิพาทกำลังถูกยกระดับเข้าสู่กลไกระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ คณะผู้ประนอมจากทั้งสองฝ่ายจะต้องประชุมร่วมกันภายใน 30 วัน เพื่อคัดเลือกประธานคณะผู้ประนอม ก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
สำหรับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในอ่าวไทย ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีการประเมินว่ามีก๊าซธรรมชาติสำรองเกือบ 12 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และทรัพยากรปิโตรเลียมรวมมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของทั้งสองประเทศในการบริหารจัดการข้อพิพาทผ่านกลไกระหว่างประเทศ หลังความตึงเครียดบริเวณชายแดนในช่วงที่ผ่านมา
อ้างอิง : Reuters
News1 รายงาน