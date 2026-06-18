หนุ่ม 18 เล่าอีกมุม วินห้วยขวาง–ตชด. ปมปะทะเดือดก่อนเกิดเหตุ
แม้คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยคำให้สัมภาษณ์ของ “นายปลื้ม” อายุ 18 ปี หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บริเวณวินรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวาง ซึ่งเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ และยังไม่เคยถูกนำเสนออย่างละเอียดมาก่อน
นายปลื้ม เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ ชายผู้ก่อเหตุได้เดินเข้ามาสอบถามราคาค่าโดยสารไปยังสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน โดยวินรถจักรยานยนต์หมายเลข 28 แจ้งราคา 120 บาท แต่ผู้ก่อเหตุเห็นว่าราคาแพงเกินไป พร้อมยกตัวอย่างว่าวินอื่นคิดเพียง 100 บาท และพยายามต่อรองเหลือ 80 บาท
อย่างไรก็ตาม วินหมายเลข 28 ยืนยันราคาตามเดิม พร้อมชี้แจงว่าค่าน้ำมันมีต้นทุน และแนะนำว่าหากเห็นว่าราคาไม่เหมาะสมสามารถเลือกใช้บริการแท็กซี่ได้ ทำให้การพูดคุยในช่วงแรกยุติลง
นายปลื้ม ระบุว่า หลังจากนั้นชายคนดังกล่าวยังคงเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าวิน ไม่ได้เดินทางออกจากพื้นที่ พร้อมมีท่าทีไม่พอใจ โดยสังเกตเห็นว่ามีการมองมายังกลุ่มวินด้วยสีหน้าเคร่งเครียด และพูดพึมพำอยู่หลายครั้ง จนมีคนในวินสอบถามกลับว่า “บ่นอะไร ไปเรียกแท็กซี่ตรงโน้น” ก่อนจะเกิดการโต้เถียงกันขึ้นอีกระลอก
พยานรายนี้ยังเล่าว่า ระหว่างการโต้ตอบ ผู้ก่อเหตุมีท่าทีท้าทายมากขึ้น โดยมีการชี้มือเข้าหาตัวบุคคลในวิน ขณะที่ตนเองได้ขับรถออกไปส่งลูกค้า จึงไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุโดยตรง แต่เมื่อกลับมาที่จุดเกิดเหตุ ก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว
นายปลื้ม ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในความเห็นของตน ผู้ก่อเหตุมีลักษณะคล้ายคนดื่มสุรามา แต่ยังสามารถสื่อสารและพูดคุยได้ตามปกติ ไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาจนขาดสติ และไม่พบว่ามีการแสดงอาวุธออกมาให้เห็นในระหว่างการพูดคุย โดยสังเกตเพียงว่าผู้ก่อเหตุสะพายกระเป๋าติดตัวตลอดเวลา
ทั้งนี้ นายปลื้ม ยืนยันว่า ในช่วงแรกของเหตุการณ์ การสนทนาระหว่างทั้งสองฝ่ายยังเป็นไปด้วยน้ำเสียงปกติ ก่อนที่บรรยากาศจะค่อย ๆ ตึงเครียดขึ้น พร้อมขอให้สังคมติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพราะสิ่งที่ตนนำมาเปิดเผย เป็นเพียงเหตุการณ์ในส่วนที่ตนเห็นและรับรู้ด้วยตนเองเท่านั้น
ขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดี ยังคงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาตามกฎหมายต่อไป
News1 รายงาน