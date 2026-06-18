รู้ตัวแล้วใครแบ็กรองผู้ว่าฯ ซีฟู้ด? ผมหงอกๆ บอกชื่อแล้วร้องอ๋อ
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในโลกการเมืองและแวดวงข้าราชการ หลัง นายนพรัฐ พรวนสุข ผู้สื่อข่าวอาวุโส กล่าวในรายการ “นิวส์อาว” ทางสถานีข่าว News1 โดยตั้งข้อสังเกตถึงเบื้องหลังความเคลื่อนไหวในจังหวัดภูเก็ต และกรณีที่สังคมออนไลน์เคยเรียกขานข้าราชการรายหนึ่งว่า “รองผู้ว่าฯ ซีฟู้ด”
นายนพรัฐ เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดกระแสความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ต โดยอ้างว่ามีการพูดกันในวงกว้างว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดรายดังกล่าวเคยแสดงความมั่นใจต่อคนใกล้ชิดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นจะถูกย้ายออกจากตำแหน่ง ซึ่งต่อมามีคำสั่งโยกย้ายเกิดขึ้นจริง จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมา
ผู้สื่อข่าวอาวุโสรายนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่น่าจะกล้าแสดงบทบาทในลักษณะดังกล่าว หากไม่มีความมั่นใจหรือมีผู้สนับสนุนทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง พร้อมระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับฟังมา มีการพูดถึงความใกล้ชิดระหว่างบุคคลดังกล่าวกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และแกนนำทางการเมืองคนสำคัญในภาคใต้
อย่างไรก็ตาม นายนพรัฐ ระบุในรายการด้วยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตนได้รับฟังมาอีกทอดหนึ่ง และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่ โดยใช้คำว่า “ไม่รู้จะจริงหรือเปล่า” พร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงวิเคราะห์ทางการเมืองจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ถูกพาดพิงต่อประเด็นดังกล่าว ขณะที่ข้อกล่าวอ้างและการวิเคราะห์ที่ถูกนำเสนอในรายการยังถือเป็นมุมมองและข้อมูลจากผู้ดำเนินรายการ ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานราชการหรือเอกสารทางการใด ๆ
หากผู้ถูกพาดพิงหรือผู้เกี่ยวข้องประสงค์จะชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม News1 ยินดีเปิดพื้นที่เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
News1 รายงาน