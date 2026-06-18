กู๊ดไอเดีย! สส.สงขลาเสนอเยียวยาน้ำท่วมแบบเหมาจ่าย ถอดบทเรียนปัญหาจากหาดใหญ่
แนวคิดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยแบบ "เหมาจ่ายตามโซนความเสียหาย" ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง หลัง นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและติดตามเงินเยียวยาอุทกภัยภาคใต้ เสนอให้รัฐบาลทบทวนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคต
นายจูรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่า ปัญหาสำคัญของระบบเยียวยาในปัจจุบันอยู่ที่ขั้นตอนการประเมินความเสียหายรายครัวเรือน ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก โดยเฉพาะในเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังเกิดข้อถกเถียงเรื่องความเป็นธรรมในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เนื่องจากแต่ละครัวเรือนได้รับเงินชดเชยแตกต่างกัน แม้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยเดียวกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำและความไม่พอใจในหมู่ประชาชน
สส.สงขลา จึงเสนอว่า หากในอนาคตเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในลักษณะเดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่และหลายจังหวัดภาคใต้ คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาใช้มาตรการพิเศษ โดยผ่อนคลายระเบียบบางส่วนและเปลี่ยนมาใช้ระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเหมาจ่ายตามระดับความรุนแรงของพื้นที่
ตัวอย่างเช่น พื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมสูงมากอาจได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราเดียวกันทั้งโซน ขณะที่พื้นที่ได้รับผลกระทบระดับรองลงมาก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบรายหลังคาเรือน และเร่งให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้น
นายจูรี ระบุว่า แนวคิดดังกล่าวได้บทเรียนมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หาดใหญ่และหลายจังหวัดภาคใต้ ซึ่งพบว่าระบบการประเมินความเสียหายรายกรณี แม้จะมีเป้าหมายเพื่อความรอบคอบ แต่กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอทั้งหมด ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงระบบเยียวยาภัยพิบัติในอนาคตให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
News1 รายงาน