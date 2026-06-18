เพจเกษตร จี้รัฐบาล ปุ๋ยโลกราคาดิ่ง ปุ๋ยไทยจะถูกลงวันไหนดี?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในแวดวงเกษตรกรรม หลังเพจ “เรื่องเล่าชาวเกษตร” ออกมาตั้งคำถามถึงสถานการณ์ราคาปุ๋ยในประเทศไทย ภายหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาปุ๋ยที่เกษตรกรไทยต้องซื้อใช้งานจริงยังคงอยู่ในระดับสูง
เพจดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบแนวโน้มราคาปุ๋ยในตลาดโลก พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดราคาปุ๋ยโลกจึงปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน แต่เกษตรกรไทยยังไม่เห็นการปรับลดราคาที่สอดคล้องกันในท้องตลาด
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง หลายคนสะท้อนว่า ต้นทุนด้านปุ๋ยยังคงเป็นภาระสำคัญของภาคการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพืชผลหลายชนิดยังผันผวน ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างการนำเข้า การกระจายสินค้า ต้นทุนการขนส่ง รวมถึงกลไกการกำหนดราคาภายในประเทศ ว่ามีส่วนทำให้ราคาปุ๋ยในประเทศไทยปรับตัวลดลงช้ากว่าตลาดโลกหรือไม่
หลายฝ่ายมองว่า หากราคาวัตถุดิบและราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง ภาครัฐควรเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมชี้แจงข้อมูลให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าราคาปุ๋ยในประเทศสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะที่เกษตรกรจำนวนไม่น้อยยังคงรอคำตอบว่า เมื่อราคาปุ๋ยโลกปรับตัวลงมาแล้ว ราคาปุ๋ยที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกในประเทศไทยจะมีโอกาสปรับลดลงอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อใด
News1 รายงาน