รศ.ธนพร ชี้คดี Forex สะเทือนพรรคส้ม จับตาแรงกระเพื่อมทางการเมือง
ความเคลื่อนไหวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการขยายผลคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบุคคลหลายกลุ่ม ทั้งในแวดวงธุรกิจ บันเทิง และการเมือง
ล่าสุด รศ.ธนพร ศรียากูล นักวิเคราะห์การเมือง ได้แสดงความเห็นถึงผลกระทบทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าว โดยมองว่า หากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของพรรคนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รศ.ธนพร ระบุว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระแสข่าวหรือการคาดการณ์ทางการเมือง แต่คือผลของกระบวนการยุติธรรมที่กำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้ เพราะหากมีการเปิดเผยข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม อาจนำไปสู่คำถามจากสังคมต่อบุคคลและองค์กรทางการเมืองที่ถูกพาดพิง
นักวิเคราะห์การเมืองรายนี้ยังมองว่า คดีลักษณะดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนมากกว่าคดีการเมืองทั่วไป เนื่องจากเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินและข้อกล่าวหาในลักษณะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในยุคที่พรรคการเมืองต่างแข่งขันกันด้วยภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ขณะเดียวกัน ยังมีการจับตาว่าการเปิดข้อมูลของ DSI ในระยะต่อไป จะส่งผลต่อบรรยากาศทางการเมืองอย่างไร เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา หลายพรรคการเมืองต่างหยิบยกประเด็นความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตมาเป็นจุดยืนสำคัญในการสื่อสารกับประชาชน
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้มูลความผิดทางกฎหมายต่อบุคคลหรือพรรคการเมืองใดจากคดีดังกล่าว และทุกฝ่ายยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
ทั้งนี้ สังคมยังคงจับตาการแถลงความคืบหน้าของ DSI อย่างใกล้ชิด เนื่องจากคดี Forex ถูกมองว่าอาจกลายเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ส่งผลทั้งในมิติทางกฎหมาย เศรษฐกิจ และการเมืองในช่วงเวลาต่อจากนี้.
NEWS1 รายงาน