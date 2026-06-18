อรรถวิชช์ฟาด กมธ.อุตฯ ตรวจสเปกเหล็กซินเคอหยวน บอกล่วงหน้า ไม่สะท้อนความจริง
ประเด็นมาตรฐานเหล็กของบริษัท ซิน เคอ หยวน กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเหล็กที่ใช้ประกอบการอนุญาตให้โรงงานกลับมาเดินเครื่องผลิต
นายอรรถวิชช์ ระบุว่า การแก้ไขด้านความปลอดภัยของโรงงานจนสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้นั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานเหล็กที่ผลิตออกมา โดยมองว่าการตรวจเพียงบางเตาหลอม หรือการตรวจที่ผู้ผลิตสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้ อาจไม่สะท้อนคุณภาพการผลิตที่แท้จริง
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีเหล็กจำนวนมากถูกปล่อยออกสู่ตลาดแล้ว และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามเส้นทางการกระจายสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
นายอรรถวิชช์ ยังแสดงความกังวลต่อการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมแบบ IF หรือ Induction Furnace โดยเห็นว่าหากใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำและไม่มีระบบควบคุมคุณภาพที่เพียงพอ อาจส่งผลต่อมาตรฐานของเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีการเสนอให้หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการสุ่มตรวจโรงงานเหล็กทั่วประเทศแบบไม่แจ้งล่วงหน้า รวมถึงตรวจสอบทุกเตาหลอมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผลการตรวจสอบสะท้อนข้อเท็จจริงมากที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กของประเทศ โดยพิจารณากำหนดให้โรงงานต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็ก และทบทวนการใช้เตาหลอม IF สำหรับการผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในโครงสร้างอาคารสูง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อประชาชนในระยะยาว
News1 รายงาน