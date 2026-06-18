DSI เดินหน้าสุดซอย! เรียก 6 โรงกลั่นรับข้อกล่าวหา ปมเอกสารน้ำมัน 166 ฉบับ
คดีตรวจสอบเอกสารขนส่งน้ำมันที่ถูกจับตาจากสังคมยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมเรียกผู้แทนจากโรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่ง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้ง ภายหลังการตรวจสอบพบความผิดปกติของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันจำนวน 166 ฉบับ ซึ่งถูกมองว่าอาจเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
แหล่งข่าวในกระบวนการสอบสวนระบุว่า ก่อนหน้านี้ DSI ได้มีการออกหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ปรากฏว่ามีผู้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพียงบางส่วน ขณะที่อีกหลายรายยังไม่ได้เข้าพบตามกำหนด ส่งผลให้พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสำคัญของคดีอยู่ที่การตรวจสอบเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันจำนวน 166 ฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลในเอกสาร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งข้อมูลทางบัญชี เอกสารประกอบการขนส่ง และคำให้การจากผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
รายงานข่าวระบุว่า การเรียกตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญของการสอบสวน เนื่องจาก DSI ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตนเอง ก่อนจะพิจารณาแนวทางดำเนินคดีในลำดับถัดไป
ขณะเดียวกัน คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและการขนส่งน้ำมัน ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ โดยมีการจับตาว่าผลการสอบสวนจะนำไปสู่การขยายผลถึงบุคคลหรือองค์กรอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรม โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในคดีที่สังคมกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด
NEWS1 รายงาน