รมช.คมนาคมโต้ News1 แต่ชาวเน็ตถามกลับ สื่อสารผิดตรงไหน?
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ออกมาอัดคลิปชี้แจงกรณีการนำเสนอข่าวของ News1 ที่พาดหัวว่า
"ปชช.ทนหน่อยนะ! ค่าโดยสารสาธารณะยังอ่วม รมต.เผย 'ตั้งใจพยุงช่วยผู้ประกอบการก่อน'"
โดยรัฐมนตรีระบุว่าเจตนาที่แท้จริงของภาครัฐคือการหาทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ไม่ได้มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อนประชาชนตามที่หลายคนเข้าใจ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังคลิปชี้แจงเผยแพร่ออกไป กลับมีผู้ติดตามข่าวจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า การนำเสนอของ News1 สื่อสารคลาดเคลื่อนตรงจุดใด เนื่องจากข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดบนพาดหัวข่าว เป็นการอ้างอิงจากเนื้อหาคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเอง
ก่อนหน้านี้ นายสิริพงศ์ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางดูแลค่าโดยสารสาธารณะ โดยระบุว่าราคาน้ำมันยังเป็นต้นทุนหลักของผู้ประกอบการขนส่ง และภาครัฐอาจต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยพยุงผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้ผลกระทบด้านต้นทุนถูกผลักภาระไปยังประชาชนทั้งหมด
News1 จึงนำประเด็นดังกล่าวมาพาดหัวข่าว พร้อมแยกส่วนอย่างชัดเจนระหว่างข้อความสรุปสถานการณ์ของสื่อ กับข้อความที่อ้างอิงจากคำพูดของรัฐมนตรี ซึ่งถูกใส่ไว้ในเครื่องหมายคำพูด
หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ นายสิริพงศ์ ได้อัดคลิปยืนยันอีกครั้งว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องการคือการดูแลประชาชนและควบคุมค่าโดยสารไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีการตีความสาระสำคัญของคำสัมภาษณ์คลาดเคลื่อนจากเจตนาที่ต้องการสื่อ
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังมองว่าหัวใจของประเด็นไม่ได้อยู่ที่การถกเถียงว่าใครถูกหรือผิด แต่อยู่ที่คำถามสำคัญว่า หากข้อความที่สื่อนำเสนออ้างอิงจากคำสัมภาษณ์ของผู้ให้ข่าวโดยตรง เหตุใดจึงเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในภายหลัง
กรณีดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของปัญหาการสื่อสารนโยบายสาธารณะ ที่แม้ผู้ให้สัมภาษณ์และสื่อจะอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกัน แต่กลับนำไปสู่การตีความที่แตกต่าง จนเกิดข้อถกเถียงในสังคมว่า สรุปแล้ว "สื่อสารผิดตรงไหน" กันแน่