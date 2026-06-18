ศุภชัยสุดจะทน! วอร์กเอาต์ออกจากห้องประชุมกรรมาธิการ ไม่สน “ไอซ์” เดินหน้าประชุมต่อ
กลายเป็นอีกหนึ่งฉากเดือดในสภาที่ถูกจับตาอย่างมาก เมื่อการประชุมกรรมาธิการที่กำลังพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport เกิดการโต้เถียงกันอย่างหนักเรื่องอำนาจหน้าที่และความเหมาะสมของการประชุม จนในที่สุด นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ตัดสินใจลุกออกจากห้องประชุมกลางคัน
บรรยากาศภายในห้องประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียด หลังมีการหยิบยกประเด็นการตรวจสอบโครงการด้านเทคโนโลยีของภาครัฐขึ้นมาพิจารณา โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรเดินหน้าตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส ขณะที่อีกฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นดังกล่าวอาจอยู่ในความรับผิดชอบของกรรมาธิการอีกชุดหนึ่ง และควรมีความชัดเจนด้านข้อบังคับก่อน
ระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็น นายศุภชัยได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการประชุม พร้อมตั้งคำถามถึงขอบเขตอำนาจของคณะกรรมาธิการ ก่อนจะตัดสินใจวอร์กเอาต์ออกจากห้องประชุม ท่ามกลางสายตาของกรรมาธิการและผู้สังเกตการณ์ที่ติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดเหตุวอร์กเอาต์ขึ้น แต่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ "ไอซ์" ในฐานะประธานกรรมาธิการ ยังคงดำเนินการประชุมต่อ พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลตามวาระที่กำหนดไว้
เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นต่างทางการเมืองและมุมมองต่อการตรวจสอบโครงการภาครัฐ ซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมขณะนี้ โดยหลายฝ่ายยังคงจับตาว่า การตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport จะนำไปสู่ข้อค้นพบสำคัญหรือไม่ และการปะทะกันในกรรมาธิการครั้งนี้จะมีผลต่อทิศทางการเมืองในระยะต่อไปอย่างไร
NEWS1 รายงาน