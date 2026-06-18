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อึ้ง!เปิดตัวเลขจริง! พลังงานโลก น้ำมันดิ่งลงไม่หยุด อดมองรัฐบาลไทยไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อึ้ง!เปิดตัวเลขจริง! พลังงานโลก น้ำมันดิ่งลงไม่หยุด อดมองรัฐบาลไทยไม่ได้

ราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สะท้อนภาพว่าความกังวลด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายลง ขณะที่หลายประเทศได้รับอานิสงส์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง

ข้อมูลจากตลาดพลังงานโลกพบว่า ราคาน้ำมันดิบหลายชนิดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา หลังผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มกำลังการผลิต และความกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันในตลาดโลกเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย

นักวิเคราะห์มองว่า การปรับตัวลงของราคาพลังงานถือเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และค่าครองชีพของประชาชน โดยหลายประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อจากแรงกดดันด้านพลังงานที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมไทยคือ แม้ราคาพลังงานในตลาดโลกจะปรับลดลงต่อเนื่อง แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังตั้งคำถามว่าผลประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงจะถูกส่งผ่านมาถึงผู้บริโภคได้เร็วเพียงใด โดยเฉพาะในส่วนของราคาพลังงาน ค่าขนส่ง และต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

หลายฝ่ายจึงจับตาการบริหารจัดการด้านพลังงานของภาครัฐ ว่าจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากทิศทางราคาพลังงานโลกที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

News1 รายงาน