หนุ่มที่จี้สอบ อบจ.สงขลา ปมเรือ 74 ลำ ลั่นผมโดนฟ้องปิดปากแล้ว
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองในจังหวัดสงขลา หลังนายเกรียงไกร คมขำ นักเคลื่อนไหวภาคประชาชน ผู้ติดตามและตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ตนเองได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ภายหลังถูกแจ้งความดำเนินคดีจากฝ่ายบริหารของ อบจ.สงขลา
นายเกรียงไกร ระบุว่า การดำเนินคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตนและเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมกันติดตามตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือจำนวน 74 ลำ วงเงินรวมกว่า 29 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยแล้ว ตกอยู่ที่ลำละกว่า 400,000 บาท
เจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเรือบางลำมีขนาดแตกต่างกัน และยังมีรายละเอียดหลายประเด็นที่ควรได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อสังเกตต่อสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม นายเกรียงไกร มองว่าการถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการใช้กระบวนการทางกฎหมายกดดันผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภาครัฐ พร้อมระบุว่า "ผมโดนฟ้องปิดปากแล้ว" หลังออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของประชาชน
เขายังกล่าวด้วยว่า การตรวจสอบโครงการภาครัฐเป็นสิทธิของประชาชน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใส โดยไม่ควรถูกมองว่าเป็นศัตรูของหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเกรียงไกร ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง พร้อมเชื่อว่าการตรวจสอบโดยสุจริตไม่ใช่อาชญากรรม และการตั้งคำถามต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ควรนำไปสู่การถูกคุกคามหรือดำเนินคดี
ขณะที่คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อเรือ 74 ลำของ อบจ.สงขลา ยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามและรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน