รับได้ไหม? ถ้าฮั้ว สว. มีทั้งแดง ส้ม ไม่ใช่แค่น้ำเงิน
ประเด็นการตรวจสอบกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในรายการ “ชัดเจนเป๊ะ” ดำเนินรายการโดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที หรือ “พี่หมี” ได้สัมภาษณ์ นายธนวิชญ์ วงศ์ธารทิพย์ อดีตผู้สมัคร สว. กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามและยื่นตรวจสอบความผิดปกติของกระบวนการเลือก สว. มาตั้งแต่ต้น
นายธนวิชญ์ ระบุว่า สังคมกำลังให้ความสนใจไปที่กลุ่ม สว.สีน้ำเงินเป็นหลัก เนื่องจากมีจำนวนมากและถูกจับตามองเป็นพิเศษ แต่จากข้อมูลและหลักฐานที่ตนเองยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มการเมืองสีอื่นด้วย ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
อดีตผู้สมัคร สว. รายนี้ ระบุว่า ในมุมมองของตน ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่สีทางการเมือง แต่อยู่ที่พฤติกรรมที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการครอบงำของพรรคการเมืองใด
นายธนวิชญ์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการที่เกิดขึ้นดูเหมือนมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ จนทำให้การได้มาซึ่ง สว. บางส่วนถูกตั้งคำถามจากสังคม และกลายเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่การตรวจสอบในปัจจุบัน
ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับโพสต์ล่าสุดของ นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า กระบวนการเลือก สว. ในปัจจุบันเปิดช่องให้เกิดการฮั้ว การจัดตั้ง และการรวมกลุ่มทางการเมือง จนทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวุฒิสภาลดลง
นายวันชัย ระบุว่า ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เพียง “สีน้ำเงิน” แต่ยังมีการพูดถึง “สีส้ม สีแดง” และสีทางการเมืองอื่น ๆ จนทำให้วุฒิสภาถูกมองว่าเป็น “สภาสี” มากกว่าจะเป็นองค์กรอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พร้อมเสนอว่า หากประเทศไทยยังคงมีวุฒิสภาต่อไปในอนาคต ควรมีการปรับแก้รัฐธรรมนูญและออกแบบระบบใหม่ โดยอาจใช้รูปแบบผสมระหว่างการเลือกตั้งและการสรรหาจากสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างแท้จริง
ประเด็นที่น่าสนใจคือ หากผลการสอบสวนในอนาคตพบว่า การฮั้วหรือการจัดตั้งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง สังคมจะยอมรับได้หรือไม่กับข้อเท็จจริงที่ว่า ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ “สีน้ำเงิน” เพียงสีเดียว แต่อาจลุกลามไปถึงกลุ่มการเมืองหลายสีอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันอยู่ในขณะนี้
ขณะที่การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าต่อไป และสังคมกำลังรอคำตอบว่า สุดท้ายแล้วข้อกล่าวหาเรื่อง “ฮั้ว สว.” จะจบลงที่บุคคลใด กลุ่มใด หรือจะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเลือก สว. ทั้งระบบ
News1 รายงาน