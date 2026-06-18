เรือหายแล้ว! DSI เปิดชื่อโยง FOREX มี “ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” สอบเส้นทางการเงิน จ่อแฉผังคนดังเอี่ยว
ความเคลื่อนไหวคดีหลอกลงทุน Forex กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมเปิดเผยข้อมูลเครือข่ายบุคคลที่ถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงในคดี โดยมีรายงานว่าในรายชื่อที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปรากฏชื่อของ “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” นักแสดงและนักธุรกิจชื่อดัง
รายงานระบุว่า DSI อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหาย รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว ก่อนจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อสาธารณะ
ก่อนหน้านี้ นายภาวุธ ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex และขอรอรายละเอียดจากหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลใดเกี่ยวข้องก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า เส้นทางการเงินที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นธุรกรรมการค้าทองคำในอดีต ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการระดมทุนหรือชักชวนลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกจับตาในทางการเมืองคือช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ เนื่องจากนายภาวุธ เพิ่งออกมาเปิดประเด็นตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เป็นผู้กำกับดูแล
ทำให้เกิดคำถามจากบางฝ่ายว่า การเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบในคดี Forex ครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการสืบสวนตามปกติของ DSI หรือมีความเชื่อมโยงทางการเมือง เพื่อสกัดหรือเบี่ยงประเด็นการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport หรือไม่
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันว่าทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวข้องกัน และยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยทั้งหมดจึงยังคงเป็นเพียงข้อสังเกตและประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ DSI มีกำหนดแถลงความคืบหน้าคดีและรายละเอียดการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางความสนใจของสังคมที่ต้องการเห็นข้อเท็จจริงและความชัดเจนจากพยานหลักฐานมากกว่ากระแสข่าวลือทางการเมือง
News1 รายงาน