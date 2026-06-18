หนุ่มเล่าประสบการณ์เฉียดตาบอด หลังแพ้ยาเพนิซิลลินรุนแรง ป่วย “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” จนตา ปาก และผิวหนังถูกทำลาย
กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังจากเพจ “เอ็ม ธวัชชัย แฟนเพจ” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวออกมาตอบคำถามผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งสงสัยถึงสภาพดวงตา ใบหน้า และช่องปากที่เปลี่ยนไปจากเดิม
โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า อาการทั้งหมดเกิดจากการแพ้ยาเพนิซิลลิน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อที่ใช้กันทั่วไป แต่ในกรณีของตนเองเกิดอาการแพ้รุนแรงจนพัฒนาเป็นโรค “สตีเวนส์-จอห์นสัน ซินโดรม” (Stevens-Johnson Syndrome : SJS)
เจ้าตัวระบุว่า ยาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างหนัก จนเกิดความเสียหายต่อดวงตา ช่องปาก และอวัยวะต่าง ๆ ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจออกมาชี้แจงอีกครั้งผ่านคลิปวิดีโอ
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่าได้เคยเล่าประสบการณ์การเจ็บป่วยดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนและสื่อมวลชนหลายสำนัก จนนำเรื่องราวไปเผยแพร่ในฐานะอุทาหรณ์เกี่ยวกับอันตรายจากการแพ้ยา
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังระบุว่า รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษา อาการป่วย และภาพประกอบต่าง ๆ จะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมผ่านรายการของ “โกบอย” ที่เตรียมสัมภาษณ์เชิงลึกในเร็ว ๆ นี้ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจติดตามรับชมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพ้ยารุนแรง
กรณีดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของอาการแพ้ยา ซึ่งแม้จะเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ในบางรายอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นกระทบต่อการมองเห็นและคุณภาพชีวิตได้
News1 รายงาน