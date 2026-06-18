นักการเมือง ดารา คนดัง หนาวไปตามๆ กัน! "ภาวุธ" ปฏิเสธชัด ขณะ "ไอซ์" ลั่น คงไม่ใช่เกมการเมือง
บรรยากาศทางการเมืองเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกระลอก หลังมีกระแสข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมเตรียมเปิดข้อมูลเครือข่ายคดีหลอกลงทุน Forex ซึ่งมีรายงานว่าอาจมีบุคคลมีชื่อเสียง นักการเมือง และบุคคลในแวดวงสังคมเข้าไปเกี่ยวข้อง จนเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วหลายวงการ
กระแสข่าวดังกล่าวทำให้ชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ท่ามกลางการคาดเดาว่าอาจเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกตรวจสอบจากเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม นายภาวุธ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน และขอรอดูข้อมูลหรือเอกสารทางการก่อน โดยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex ตามที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมระบุว่าจะชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลครบถ้วน
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวใกล้ชิดนายภาวุธ เปิดเผยว่า ในอดีตนายภาวุธเคยดำเนินธุรกิจด้านระบบชำระเงินออนไลน์และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านการเงินบางส่วน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ Forex โดยตรง ส่วนภาพถ่ายร่วมกับบุคคลที่ถูกเชื่อมโยงกับคดีนั้น เป็นภาพจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการอบรมในอดีตเท่านั้น
ด้าน น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่หากมีบุคคลในพรรคเกี่ยวข้องจริง ทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า ยังไม่มีการยืนยันรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ และไม่ต้องการให้สังคมตัดสินใครล่วงหน้า พร้อมยืนยันว่าทุกฝ่ายควรได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมาย
นายรังสิมันต์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวกับประเด็นทางการเมือง โดยระบุว่า ไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามเล่นงานทางการเมืองหรือไม่ แต่หวังว่าการดำเนินการของหน่วยงานรัฐจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
ทั้งนี้ ความสนใจของสังคมยังจับจ้องไปที่การแถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายบุคคลที่ถูกตรวจสอบในคดีดังกล่าวเพิ่มเติม โดยหลายฝ่ายกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่า รายชื่อที่ปรากฏจะมีนักการเมือง คนดัง หรือบุคคลสาธารณะรายใดเกี่ยวข้องบ้าง
ท่ามกลางกระแสข่าวที่ยังคงร้อนแรง สิ่งที่สังคมรอคอยมากที่สุดคือข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพยานหลักฐานที่จะช่วยยืนยันว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริง หรือใครกำลังตกเป็นเป้าของกระแสข่าวลือทางการเมือง
News1 รายงาน