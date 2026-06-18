เพจดังภูเก็ตแชร์ต่อ! โซเชียลตั้งคำถาม ต่างด้าวขอรับบริจาค โชว์อาวุธปืนกลางคลิป
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังนายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ใช้งานแอปสีดำรายหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อบัญชีว่า "phuketbangtao1" หลังพบการเผยแพร่ภาพและคลิปที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
นายฐิติกันต์ ระบุว่า บัญชีดังกล่าวมีการเผยแพร่เนื้อหาที่ปรากฏชายสวมเสื้อที่มีข้อความ "ภูเก็ตบางเทาขอรับบริจาค" รวมถึงมีการเปิดเพจบนเฟซบุ๊กในลักษณะใกล้เคียงกัน พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิป ซึ่งมีภาพการแสดงอาวุธปืนต่อสาธารณะ จนเกิดคำถามจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากถึงความเหมาะสมของการกระทำดังกล่าว
ข้อความในโพสต์ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิป รวมถึงการดำเนินกิจกรรมรับบริจาคและการครอบครองอาวุธที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
ต่อมา ประเด็นดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดยเพจ "ภูเก็ตไทม์" ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มชาวภูเก็ตและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่แสดงความกังวลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาและข้อสงสัยทั้งหมดที่ปรากฏในโลกออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐออกมายืนยันข้อเท็จจริงหรือผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ขณะที่เจ้าของบัญชีที่ถูกกล่าวถึงก็ยังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้
ทั้งนี้ หลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสังคม และสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน