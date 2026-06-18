เช็กด่วน เปิดชื่อแบรนด์จยย.ดังจากจีน 8 แบรนด์ไหน โดนสั่งยึดใบอนุญาตผลิตรถถาวร
สร้างความสนใจให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์และยานยนต์จำนวนมาก หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน โดยระบุว่าทางการจีนได้ดำเนินมาตรการเพิกถอนใบอนุญาตการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์และยานยนต์บางรายที่หยุดดำเนินกิจการหรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจ Aeromechx ซึ่งระบุว่ามีผู้ผลิตยานยนต์ชื่อดังหลายรายถูกเพิกถอนสิทธิการผลิตอย่างถาวร ประกอบด้วย Zotye, Lifan, FAW Xiali, Haima และ Brilliance Auto รวมถึงผู้ผลิตรายอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ใช้รถ
สำหรับประเทศไทย ชื่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ Lifan เนื่องจากเคยทำตลาดรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในประเทศมาเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้มีผู้ใช้งานอยู่จำนวนไม่น้อย หลายคนจึงเริ่มตั้งคำถามว่า การเพิกถอนใบอนุญาตการผลิตครั้งนี้จะส่งผลต่อการจัดหาอะไหล่ การซ่อมบำรุง และการดูแลรักษารถในระยะยาวหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์มองว่า ผู้ใช้งานยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก เนื่องจากรถที่มีฐานผู้ใช้จำนวนมากมักยังมีผู้ผลิตอะไหล่ทดแทนและผู้จำหน่ายอิสระรองรับอยู่ในตลาดอีกหลายปี แม้บริษัทแม่จะยุติการผลิตหรือยุติกิจการไปแล้วก็ตาม แต่รถบางรุ่นที่ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะอาจได้รับผลกระทบด้านการจัดหาอะไหล่ในอนาคต
ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์จีน โดยเฉพาะยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทำให้ผู้ผลิตรายเล็กและรายกลางจำนวนมากไม่สามารถแข่งขันกับค่ายขนาดใหญ่ได้ จนนำไปสู่การถอนตัวจากตลาดหรือถูกเพิกถอนสิทธิการผลิตในที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลรายชื่อแบรนด์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการผลิต ถูกเผยแพร่โดยเพจ Aeromechx และกำลังได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถจำนวนมาก เนื่องจากหลายแบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงยังคงมีผู้ใช้งานอยู่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
News1 รายงาน