**พี่หมียุทธิยงไม่ทนปม "ฮั้ว สว." ลั่น หลักฐานขนาดนี้ ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน**
ประเด็นคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ยังคงเป็นที่จับตาของสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "พี่หมี" ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้ดำเนินรายการ "ชัดเจนเปลี่ยน" ทางสถานีข่าว News1 ได้แสดงความเห็นถึงกระแสข่าวและหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏต่อสาธารณะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายยุทธิยง ระบุว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สังคมได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก สว. อย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีโพยเลือกตั้ง เส้นทางการเงิน เอกสารที่ถูกเผยแพร่ รวมถึงข้อร้องเรียนที่ถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง
ผู้ดำเนินรายการ News1 ยังยกตัวอย่างการนำเสนอข่าวจากหลายสำนักข่าว รวมถึงความเห็นจากอดีตสมาชิกวุฒิสภา นักการเมือง และบุคคลสาธารณะ ที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดปกติในการเลือก สว. จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง
นายยุทธิยง ตั้งคำถามว่า เมื่อมีการกล่าวถึงพยานหลักฐานและข้อสงสัยจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่อง เหตุใดสังคมจึงยังไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนในหลายประเด็นสำคัญ พร้อมมองว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยกำลังเฝ้ารอว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
"สิ่งที่สังคมเห็นคือข้อมูล ข่าวสาร และข้อกล่าวหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลานาน แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือความชัดเจน ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และกระบวนการตรวจสอบเดินหน้าไปถึงไหนแล้ว" นายยุทธิยง กล่าว
ผู้ดำเนินรายการ News1 ยังสะท้อนว่า กฎหมายและระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิดข้อสงสัยในระดับที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างความกระจ่าง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตยและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
ทั้งนี้ คดีฮั้ว สว. ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด โดยหลายฝ่ายยังคงติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางคำถามของสังคมที่ยังรอคำตอบว่า "ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน"
News1 รายงาน