**ทนายธรรมราช แนะ เมียวิน เรียกร้องค่าเสียหายจาก ตชด. ได้หลายล้าน**
จากกรณีเหตุยิงกันบริเวณพื้นที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีตามกฎหมาย ล่าสุด นายธรรมราช สาระปัญญา หรือ "ทนายธรรมราช" ได้ออกมาให้ความเห็นในมุมกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทนายธรรมราช ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า หากศาลมีคำพิพากษาหรือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิด ภรรยาและทายาทโดยชอบธรรมสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกร้องค่าเสียหายได้หลายส่วน
ส่วนแรกคือค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดงานศพ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามประเพณี อาทิ ค่าหีบศพ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีศพ
ส่วนที่สอง คือค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนเสียชีวิต กรณีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาตัวก่อนเสียชีวิต รวมถึงรายได้ที่สูญเสียไประหว่างช่วงดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังสามารถเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้ หากผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้หลักหรือมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว โดยศาลจะพิจารณาจากรายได้ ฐานะ อายุของผู้เสียชีวิต และผู้มีสิทธิได้รับการอุปการะเป็นสำคัญ
อีกประเด็นหนึ่งคือค่าเสียหายทางจิตใจ ซึ่งกฎหมายเปิดโอกาสให้ญาติหรือทายาทสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้ จากความสูญเสียและความทุกข์ทางจิตใจที่เกิดขึ้น โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลและพฤติการณ์แห่งคดี
ทนายธรรมราช ระบุว่า เมื่อรวมค่าเสียหายในแต่ละส่วนแล้ว หากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายและมีหลักฐานรองรับเพียงพอ มูลค่าความเสียหายที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องได้ อาจอยู่ในระดับหลายล้านบาท ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละคดีและคำวินิจฉัยของศาล
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวยังต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และขึ้นอยู่กับผลการสอบสวน รวมถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีเป็นสำคัญ
News1 รายงาน