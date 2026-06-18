**อู่ตะเภาเข้าสู่โหมดเฝ้าระวังสูง! ทัพฟ้ายกระดับความพร้อมรบ ปกป้องผลประโยชน์ชาติฝั่งตะวันออก**
ท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งมีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และความมั่นคงทางทะเล ล่าสุดกองทัพอากาศได้เดินหน้าตรวจสอบความพร้อมด้านยุทธการบริเวณสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า อู่ตะเภาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภารกิจทางอากาศ ทางทะเล และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก อีกทั้งยังอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมทางทะเลที่มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว
การตรวจสอบความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกำลังพล อากาศยาน ระบบสนับสนุนภาคพื้น และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่ออธิปไตยหรือผลประโยชน์ของชาติ
อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจคือ การฝึกใช้อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM-9 ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญสำหรับภารกิจสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศ โดยการฝึกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาความพร้อมรบและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน่านฟ้าของประเทศ ไม่ใช่เพียงการฝึกตามวงรอบประจำปีเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบรบทั้งหมดให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่า ความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศในช่วงนี้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุก เพื่อรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
แม้กองทัพอากาศจะยืนยันว่าเป็นการเตรียมความพร้อมตามภารกิจปกติ แต่การยกระดับการตรวจสอบความพร้อมที่อู่ตะเภาในช่วงเวลานี้ ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาศักยภาพการป้องกันประเทศ และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
News1 รายงาน