**พัทยาอีกแล้ว! ชาวบ้านไม่ไหวจะทน ยิมซ้อมมวยเสียงดังทั้งคืน เจ้าของต่างชาติฉีกแนวกั้นไม่สน จนท.ปิดยิม**
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่เมืองพัทยา หลังมีรายงานว่าชาวบ้านร้องเรียนปัญหาเสียงดังจากยิมมวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงเวลากลางคืนต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนและการใช้ชีวิตของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมมีคำสั่งให้ปิดใช้อาคารเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ มีรายงานว่าเจ้าของยิมซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ได้เข้าไปภายในพื้นที่และมีการฉีกแนวกั้นที่เจ้าหน้าที่นำมาติดตั้งไว้ ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ปัญหาเสียงดังจากการซ้อมมวยเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนและยามวิกาล จนหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากการพักผ่อน และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งหรือกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการของชาวต่างชาติและผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นเป็นระยะ
News1 รายงาน