**พริษฐ์เปิดข้อมูลใหม่! โยงเส้นเงินถึงกลุ่มทุนสุราษฎร์ฯ จี้ กกต. เคลียร์ปมฮั้ว สว. ก่อนสังคมหมดศรัทธา**
ความเคลื่อนไหวคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยังคงเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลัง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างโปร่งใสต่อพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว.
นายพริษฐ์ ระบุว่า หลักฐานที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้มีเพียงคลิปวิดีโอหรือเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้น แต่ยังมีข้อมูลอีกหลายส่วนที่ควรถูกนำมาประกอบการพิจารณาของคณะไต่สวน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการลงคะแนน การเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล และเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือก สว.
สส.พรรคประชาชน ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากพิจารณาหลักฐานหลายชุดร่วมกัน จะพบความผิดปกติที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของเอกสารที่ใช้ระหว่างการเลือกตั้ง การรวมกลุ่มก่อนวันลงคะแนน และข้อมูลการใช้จ่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้สนับสนุนบางกลุ่ม
นอกจากนี้ นายพริษฐ์ ยังเปิดเผยว่า มีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตามข้อมูลที่ได้รับมา พบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนบางกลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว. ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ควรถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคม
ขณะเดียวกัน นายพริษฐ์ แสดงความกังวลต่อกระบวนการพิจารณาของ กกต. โดยมองว่าประชาชนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่า คดีที่มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากจะถูกดำเนินการไปในทิศทางใด และจะมีการใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายหรือไม่
เจ้าตัวยังเตือนว่า หากมีการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาเพียงบางส่วน หรือมีความแตกต่างในการพิจารณาคดี สังคมย่อมตั้งคำถามว่าความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากน้ำหนักของพยานหลักฐาน หรือเกิดจากปัจจัยทางอำนาจและความสัมพันธ์ทางการเมือง
ทั้งนี้ นายพริษฐ์ เรียกร้องให้ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและระบบการเลือกตั้งของประเทศ
News1 รายงาน