**จับตา พรีเวดดิ้งเหลี่ยมจัด ยิงแอดล่อโซเชียล จาก 6,999 สุดท้ายจ่ายเป็นแสน**
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังเพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยแพร่เรื่องราวร้องเรียนจากว่าที่เจ้าบ่าวรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าถูกบริษัทรับถ่ายภาพพรีเวดดิ้งใช้เทคนิคการขายจนต้องจ่ายเงินเพิ่มจากแพ็กเกจเริ่มต้น 6,999 บาท กลายเป็นเกือบ 80,000 บาท เพื่อแลกกับการได้รับไฟล์ภาพทั้งหมด
ผู้ร้องเรียนระบุว่า เดิมทีตัดสินใจเลือกแพ็กเกจถ่ายภาพพรีเวดดิ้งราคา 6,999 บาท ซึ่งระบุว่าจะได้รับไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 10 ภาพ ขณะที่อีกแพ็กเกจหนึ่งราคา 11,900 บาท จะได้รับไฟล์ภาพทั้งหมด โดยได้ชำระเงินมัดจำและเข้ารับบริการถ่ายภาพตามวันนัดหมายเรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ในวันที่เดินทางไปเลือกรูป ทางร้านได้เปิดภาพถ่ายทั้งหมดกว่า 300 ภาพ พร้อมนำเสนอในลักษณะสไลด์โชว์ประกอบเพลงงานแต่ง ก่อนให้ลูกค้าเลือกรูปที่ต้องการเก็บไว้ และทยอยลบภาพที่ไม่ต้องการออกจากระบบ
ผู้ร้องเรียนอ้างว่า หลังคัดเลือกรูปเบื้องต้นเสร็จสิ้น ทางร้านได้เสนอให้ซื้อไฟล์ภาพทั้งหมดเพิ่มเติม โดยระบุว่าภาพจำนวนมากมีความสวยงามและน่าเก็บไว้ พร้อมเสนอส่วนลดจากราคาที่คำนวณตามจำนวนภาพ จนเหลือยอดหลายหมื่นบาท
นอกจากนี้ ยังอ้างว่าทางร้านนำตัวอย่างใบเสร็จของลูกค้ารายอื่นมาแสดง พร้อมยืนยันว่าราคาที่เสนอให้ถือเป็นราคาพิเศษ จนสุดท้ายตัดสินใจโอนเงินเพิ่มอีก 72,000 บาท เพื่อรับไฟล์ภาพทั้งหมดจำนวน 214 ภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมจากแพ็กเกจเดิม 6,999 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 78,999 บาท
ภายหลังกลับถึงบ้าน ผู้ร้องเรียนจึงตรวจสอบข้อความสนทนาย้อนหลัง และพบว่าก่อนหน้านี้เคยมีการสอบถามแพ็กเกจที่ได้รับไฟล์ภาพทั้งหมดในราคา 11,900 บาท ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขายและการนำเสนอข้อมูลของทางร้าน
ผู้ร้องเรียนยังระบุว่า เมื่อค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต พบว่ามีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะกรณีการเสนอขายไฟล์ภาพเพิ่มเติมหลังเสร็จสิ้นการถ่ายภาพ จึงต้องการนำเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้บริโภคตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจ เงื่อนไขการรับไฟล์ภาพ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้บริการ
ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคำร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ถูกเผยแพร่ผ่านเพจ “หมอแล็บแพนด้า” ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากทางร้านที่ถูกกล่าวถึงในกรณีนี้
News1 รายงาน