ไทกรฟาด "เอกนัฏ" ปิดบังข้อเท็จจริงที่ตำตาประชาชน! ทั้งไอ้โม่งตุนน้ำมัน-โรงกลั่นบวกค่ากลั่น เงียบกริบ
นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงพลังงานอย่างดุเดือด โดยตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานและผู้บริหารระดับนโยบายกำลังให้ความสำคัญกับประเด็นอื่น ขณะที่ปัญหาสำคัญด้านราคาน้ำมันซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนกลับยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
นายไทกร พลสุวรรณ ระบุว่า ก่อนหน้านี้สังคมให้ความสนใจต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ "ไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน" รวมถึงประเด็นค่าการกลั่นและค่าการตลาดของโรงกลั่นน้ำมันที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกอยู่ในระดับสูง แต่จนถึงขณะนี้กลับยังไม่เห็นความคืบหน้าในการตรวจสอบหรือการชี้แจงต่อสาธารณชน
นักเคลื่อนไหวรายดังกล่าวยังวิจารณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังพยายามเบี่ยงประเด็นความสนใจไปยังเรื่องค่าไฟฟ้าและโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือน ทั้งที่ประชาชนจำนวนมากยังคงรอคำตอบเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันและมาตรการจัดการกับปัญหาที่ถูกตั้งข้อสงสัยมาอย่างต่อเนื่อง
นายไทกร พลสุวรรณ ยังยกข้อมูลราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมาเปรียบเทียบ โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ในระดับที่แตกต่างจากช่วงก่อนเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางไม่มากนัก แต่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยกลับยังอยู่ในระดับสูงกว่าที่ควรจะเป็น
พร้อมกันนี้ นายไทกร พลสุวรรณ ตั้งคำถามว่า หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤต เหตุใดราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายให้ประชาชนจึงปรับตัวสูงขึ้นหลายบาทต่อลิตร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับค่าการกลั่น ค่าการตลาด และต้นทุนที่แท้จริงอย่างโปร่งใส
นอกจากนี้ นายไทกร พลสุวรรณ ยังมองว่า กระทรวงพลังงานควรใช้บทบาทในการกำกับดูแลผู้ประกอบการด้านพลังงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนกำลังเผชิญภาระค่าครองชีพสูง และราคาพลังงานยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองและการวิเคราะห์ของนายไทกร พลสุวรรณ ซึ่งยังไม่มีคำชี้แจงจากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวในขณะนี้
News1 รายงาน