สว.สำรอง ไม่ทน! พร้อมแฉ รู้แล้วใครคือตัวการใหญ่คว่ำคดีฮั้ว สว.
ความเคลื่อนไหวคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล หนึ่งในกลุ่ม สว.สำรอง ออกมาเปิดเผยข้อมูลและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. ระดับประเทศ โดยระบุว่ามีบุคคลสำคัญบางรายที่อาจมีบทบาทต่อการดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญในคดีดังกล่าว
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ในวันเลือก สว. ระดับประเทศ ซึ่งมีการแบ่งผู้สมัครออกเป็น 20 กลุ่มอาชีพ ได้ปรากฏภาพกรรมการการเลือกตั้งรายหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการเดินตรวจหน่วยเลือกตั้ง และสั่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมโพยหรือเอกสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงคะแนน เพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม นายอัครวัฒน์ ตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีการตรวจยึดโพยจำนวนมากในวันดังกล่าว แต่จนถึงปัจจุบันกลับไม่ปรากฏข้อมูลว่าหลักฐานเหล่านั้นถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีหรือขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
สว.สำรองรายนี้ยังระบุว่า การตรวจพบโพยภายในหน่วยเลือกตั้งถือเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง และเป็นสิ่งที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง พร้อมตั้งคำถามว่าการไม่ดำเนินการกับหลักฐานที่ตรวจพบ มีเหตุผลใดอยู่เบื้องหลังหรือไม่
นอกจากนี้ นายอัครวัฒน์ ยังกล่าวถึงข้อมูลที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งว่า อาจมีการนำโพยเข้าไปใช้ภายในหน่วยเลือกตั้ง โดยระบุว่ามีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนจะเริ่มขึ้น
ทั้งนี้ นายอัครวัฒน์ ยืนยันว่าจะทยอยเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. ในช่วงเวลาต่อจากนี้ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆ อย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตจากฝ่าย สว.สำรอง ขณะที่บุคคลและหน่วยงานที่ถูกพาดพิงยังไม่มีคำชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวในขณะนี้
News1 รายงาน