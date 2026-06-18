เพจดังเรียกภูเก็ต เกาะเช่าของต่างชาติ ย้ำคนไทยถูกด้อยค่าเป็นพลเมืองชั้น 2
เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ได้เผยแพร่ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนเกิดความกังวลว่าคนไทยกำลังถูกลดบทบาทในพื้นที่ของตนเอง
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมากในภูเก็ตถูกครอบครองหรือมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านโครงสร้างนอมินี พร้อมอ้างว่ามีชาวต่างชาติหลายสัญชาติ ทั้งรัสเซีย จีน เนปาล และเมียนมา เข้ามามีบทบาทในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงกิจการให้เช่ารถจักรยานยนต์ในพื้นที่
นอกจากนี้ เพจยังสะท้อนความกังวลว่า คนไทยจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การค้าขาย และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ จนบางส่วนรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกลดความสำคัญและกลายเป็น "พลเมืองชั้นสอง" ในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง
ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นและประชาชนบางส่วนที่เคยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกรณีการใช้นอมินี หรือการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายไทย
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับสัดส่วนการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติ รวมถึงตัวเลขที่ถูกเผยแพร่ผ่านโพสต์ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจและความท้าทายในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
News1 รายงาน