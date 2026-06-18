สื่อกัมพูชาตีข่าวสนั่น! ปมสารเคมี 50 ตันในไทย แต่ UN ชี้ศูนย์กลางผลิตยานรกยังอยู่สามเหลี่ยมทองคำ
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังสื่อกัมพูชาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการตรวจยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดกว่า 50 ตันในประเทศไทย พร้อมระบุว่าสารเคมีดังกล่าวสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของข่าวอย่างละเอียด พบว่าข่าวดังกล่าวเป็นการรายงานถึงความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ไทยและหน่วยงานความมั่นคงที่ร่วมกันทลายเครือข่ายลักลอบขนส่งสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด ก่อนที่สารเคมีจำนวนมหาศาลดังกล่าวจะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ยังคงระบุว่า พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยเฉพาะบริเวณรัฐฉานของเมียนมา ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของการผลิตยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งต้นทางสำคัญของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่กระจายสินค้าไปทั่วภูมิภาค
นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่า ข่าวการยึดสารเคมี 50 ตันในประเทศไทย สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการปราบปรามยาเสพติดของไทยมากกว่าการชี้ว่าไทยเป็นฐานการผลิตยาเสพติด เนื่องจากของกลางทั้งหมดถูกตรวจพบและยึดได้จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
ขณะเดียวกัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กัมพูชาถูกสื่อต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายแห่ง จับตาในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ศูนย์สแกมเมอร์ การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย และเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดคำถามในโลกออนไลน์ว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวของสื่อกัมพูชาเป็นเพียงการรายงานข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ หรือเป็นการนำเสนอที่อาจทำให้ผู้อ่านบางส่วนเข้าใจผิดว่า ประเทศไทยเป็นต้นทางหรือฐานการผลิตยาเสพติด ทั้งที่ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานระหว่างประเทศยังคงชี้ไปยังพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในฐานะแหล่งผลิตหลักของภูมิภาค
ทั้งนี้ การปราบปรามยาเสพติดยังคงเป็นวาระสำคัญของหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้นและทำลายเครือข่ายลำเลียงข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรการผลิตยาเสพติดในภูมิภาค
News1 รายงาน