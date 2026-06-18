แฉวินห้วยขวาง! ผู้ใช้เฟซบุ๊กเล่าพฤติกรรมสุดเอือม อ้างล้อมลูกค้า-เก็บหัวคิว ก่อนปมเดือดบานปลาย
กรณีเหตุปะทะระหว่างกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งนำไปสู่เหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ย่งหนึ่ง แฟมิลี่" ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงบรรยากาศและพฤติกรรมของกลุ่มวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก
เจ้าของโพสต์อ้างว่า บริเวณจุดจอดวินมีการตะโกนเรียกลูกค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินผ่านเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงมีการเข้าประกบ พยายามชักชวนให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนสร้างความรำคาญให้กับผู้สัญจรบางส่วน
นอกจากนี้ ยังกล่าวอ้างว่าภายในวินมีระบบหัวคิวและการแบ่งผลประโยชน์ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือเรียกลูกค้าอาจได้รับส่วนแบ่งจากค่าโดยสาร ขณะที่ผู้ขับขี่บางส่วนต้องปฏิบัติตามระบบที่มีอยู่ภายในกลุ่ม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวยังอ้างอีกว่า เคยมีบุคคลในกลุ่มวินบางรายมีประวัติใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นมาก่อน และมองว่าเหตุปะทะที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นผลจากพฤติกรรมความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน
สำหรับกรณีเหตุยิงกันระหว่างวินจักรยานยนต์รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ย่งหนึ่ง แฟมิลี่" ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นยังต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน