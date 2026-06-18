ลูกนกเตรียมมาดี! ปมเอไอลูกเทพ "ไชยชนก" ลั่น! ผมไม่เกี่ยวข้องการจัดซื้อ แล้วจะให้ผมมารับผิดชอบ?
ประเด็นโครงการจัดซื้อระบบเอไอพาสปอร์ตที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ยังคงเป็นที่จับตาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายไชยชนก ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อสงสัยที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่า รัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการได้
นายไชยชนก กล่าวว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบราชการ ซึ่งฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายหรือสั่งการในรายละเอียดของการจัดซื้อได้ พร้อมตั้งคำถามกลับถึงกระแสเรียกร้องความรับผิดชอบที่พุ่งมาถึงฝ่ายการเมืองว่า หากรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อโดยตรง แล้วจะให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร
อย่างไรก็ตาม นายไชยชนก ยืนยันว่า เมื่อเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที และเมื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้รายงานข้อมูลกลับมา พร้อมยืนยันความถูกต้องของการดำเนินงาน ตนก็เชื่อมั่นตามรายงานที่ได้รับ
คำชี้แจงดังกล่าวถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในประเด็นขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการ ว่าหากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจของฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง ความรับผิดชอบต่อข้อสงสัยหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นควรอยู่ที่ระดับใด
ขณะที่หลายฝ่ายยังคงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดและผลการตรวจสอบโครงการอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน และคลี่คลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการเอไอพาสปอร์ตในครั้งนี้
News1 รายงาน