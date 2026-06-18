ศักดาแฉ! ปมย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชื่อมี "ตัวเชื่อม" ถึงขาใหญ่สีน้ำเงิน
นายศักดา นพสิทธิ์ นักวิเคราะห์การเมือง กล่าวในรายการ LIVE คมชัดลึก ตอน "ลึกลับย้าย ผู้ว่าฯ ปราบมาเฟียภูเก็ต" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ตั้งข้อสังเกตถึงเบื้องหลังการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของบุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องมี "ตัวเชื่อม" ระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นายศักดา ระบุว่า มีการพูดถึงบุคคลซึ่งถูกมองว่าเป็น "ขาใหญ่" ที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองสีน้ำเงิน และเชื่อว่าหากมีการประสานงานหรือการดำเนินการใดๆ ในระดับพื้นที่ ย่อมต้องมีบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าว
นักวิเคราะห์การเมืองรายนี้ยังตั้งคำถามถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองในภาคใต้ โดยระบุว่า หากพิจารณาผู้มีอิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่ ณ เวลานี้ ย่อมมีบุคคลระดับสูงของรัฐบาลและพรรคการเมืองที่เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้ว รวมถึงยังกล่าวถึงข้อมูลที่ได้รับมาว่า มีบุคคลระดับ "ผอ." รายหนึ่งถูกพูดถึงในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเมืองในภาคใต้
อย่างไรก็ตาม นายศักดาไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลดังกล่าวโดยตรง พร้อมระบุเพียงว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองและธุรกิจภาคใต้
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นความเห็นและการวิเคราะห์ของนายศักดา นพสิทธิ์ ที่นำเสนอผ่านรายการ LIVE คมชัดลึก ตอน "ลึกลับย้าย ผู้ว่าฯ ปราบมาเฟียภูเก็ต" โดยยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน