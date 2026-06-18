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เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศลดค่าโดยสาร 1 บาท ตามต้นทุนดีเซล เริ่ม 20 มิถุนายนนี้

นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า ราคาน้ำมันในประเทศ ที่ปรับตัวลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลก ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ บริษัท จึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาทจากอัตราเดิม มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 19 บาท ลดลงเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)

• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)

• เรือธงเขียวเหลือง
- เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 17 บาท ลดลงเป็น 16 บาท
- เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท
- เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 36 บาท ลดลงเป็น 35 บาท

• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 33 บาท ลดลงเป็น 32 บาท

หากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัท จะพิจารณาปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป





เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.
เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.
เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.