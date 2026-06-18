ฟารีดามาแล้ว ลุ้น DNA มั่นใจ 100% ลูกติณติณแน่นอน
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของกรณีการตรวจ DNA ระหว่าง “ติณติณ” นักร้องหนุ่มวง New Country และ “ฟารีดา” โดยล่าสุด ฟารีดาได้เดินทางมาถึงคลินิกบางกอก ไซโตเจเนติกส์ เทคนิคการแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจตามนัด ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่มารอติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
ฟารีดา เปิดเผยว่า ได้พบกับติณติณภายในคลินิก แต่ไม่ได้มีการทักทายหรือพูดคุยกัน พร้อมยอมรับว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดช่วงที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกหนักใจไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม เธอพยายามหลีกเลี่ยงการรับรู้กระแสต่างๆ ในโลกออนไลน์ โดยระบุว่าไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดีย ไม่ได้ติดตามข่าว และเลือกเก็บตัวเพื่อดูแลสภาพจิตใจของตัวเอง รวมถึงโฟกัสไปที่ลูกในท้องเป็นหลัก
ฟารีดา ยืนยันว่า ตนเองพูดความจริงมาตลอด แม้จะมีคนจำนวนหนึ่งไม่เชื่อ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เพราะไม่ต้องการนำเรื่องราวด้านลบเข้ามากระทบชีวิต พร้อมระบุว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ และไม่ต้องการพูดอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่เคยชี้แจงไปแล้ว
นอกจากนี้ ฟารีดา ยังเปิดเผยว่า พิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย” เคยแนะนำให้พูดความจริง ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าได้ยึดแนวทางดังกล่าวมาตลอด
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงบุคคลที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเธอในช่วงที่ผ่านมา ฟารีดายอมรับว่ารู้จัก แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียด เพราะต้องการโฟกัสเฉพาะเรื่องของลูกเท่านั้น
ทั้งนี้ ฟารีดา ยังคงแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ต่อผลการตรวจ DNA โดยยืนยันว่าเชื่อมั่น 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าเด็กในครรภ์เป็นลูกของติณติณ และเชื่อว่าผลตรวจจะสะท้อนความจริงตามที่เธอได้ยืนยันมาตลอด
News1 จะติดตามผลการตรวจ DNA และความเคลื่อนไหวจากทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมารายงานให้ทราบต่อไป